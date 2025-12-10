Am Donnerstag spielt der VfB Stuttgart zum ersten Mal gegen Maccabi Tel Aviv. Wir blicken vor dem Europa-League-Spiel auf den kommenden Gegner des VfB.
Am frühen Donnerstagabend (18.45 Uhr) heißt es in der Europa League: VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv. Ein Duell, das so vorher noch nicht stattgefunden hat. Der VfB kann das Weiterkommen so gut wie sicher machen, Maccabi möchte den ersten Sieg in dieser Saison einfahren. Doch wer ist der kommende Gegner des VfB Stuttgart eigentlich? Eine kurze Vorstellung.