VfB Stuttgart in der Europa League: Tausende Fans des FC Porto in Stuttgart erwartet

Der portugiesische Tabellenführer bringt zahlreiche Anhänger nach Deutschland mit. Wie die Vorbereitungen laufen und wo es noch Tickets für den Heimbereich gibt.

Das nächste Heimspiel des VfB Stuttgart in der Europa League steht an – und das bedeutet immer auch: Es werden Anhänger des Gastvereins nach Stuttgart strömen. Das ist auch dieses Mal nicht anders, wenn der Bundesligist in seinem sechsten internationalen Heimspiel dieser Saison am Donnerstag (18.45 Uhr) den FC Porto im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League empfängt.

An die Portugiesen ist dabei das übliche Kontingent von fünf Prozent der Gesamtkapazität (60 000) gegangen und – anders als zuletzt im Fall von Celtic Glasgow – keine Karten darüber hinaus. Aber: Diese Tickets haben die Fans des FC Porto vollständig abgerufen, sodass zum Spiel am Donnerstag knapp 3000 Anhänger des portugiesischen Tabellenführers in der baden-württembergischen Landeshauptstadt erwartet werden.

Es gibt noch Tickets für den Heimbereich

Einige reisen bereits am Mittwoch einen Tag vor dem Spiel an, andere erst am Spieltag selbst. Fan-Treffpunkt in der Stadt wird wie zuletzt für die Celtic-Anhänger auch der Biergarten von Sonja Merz im Schlossgarten sein.

Ermedin Demirovic (links) und der VfB haben sich in den Play-offs gegen Celtic Glasgow für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der FC Porto verfügt über eine aktive Fanszene und zwei zentrale Ultra-Gruppierungen: die 1986 gegründeten Super Dragoes (die Super-Drachen) als größte und älteste Gruppe sowie die Colectivo Ultras 95. Besondere Sicherheitsvorkehrungen – wie bei den VfB-Heimspielen gegen Feyenoord Rotterdam und Maccabi Tel Aviv in dieser Saison – gelten aber nicht. Der Austausch zwischen dem VfB sowie der Polizei und den Behörden verläuft im üblichen Maß bei einem internationalen Heimspiel.

Für den Heimbereich gibt es übrigens noch vereinzelte Karten – im Oberrang der Gegengerade auch nebeneinanderliegende für 70 Euro. Diese befinden sich aber nicht im freien Verkauf, sondern können lediglich von Mitgliedern erworben werden.