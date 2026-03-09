VfB Stuttgart in der Europa League: Tausende Fans des FC Porto in Stuttgart erwartet

Der portugiesische Tabellenführer bringt zahlreiche Anhänger nach Deutschland mit. Wie die Vorbereitungen laufen und wo es noch Tickets für den Heimbereich gibt.
Das nächste Heimspiel des VfB Stuttgart in der Europa League steht an – und das bedeutet immer auch: Es werden Anhänger des Gastvereins nach Stuttgart strömen. Das ist auch dieses Mal nicht anders, wenn der Bundesligist in seinem sechsten internationalen Heimspiel dieser Saison am Donnerstag (18.45 Uhr) den FC Porto im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League empfängt.