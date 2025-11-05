VfB Stuttgart in der Europa League: So begegnet Sebastian Hoeneß der Drucksituation

Der Pokalsieger erwartet an diesem Donnerstag Feyenoord Rotterdam – eine wegweisende Begegnung, die der Trainer entsprechend angeht.
Es wird eine intensive Begegnung – mit zwei Mannschaften, die auf frühe Balleroberungen Wert legen. Das gehört sowohl zum Spielstil des VfB Stuttgart als auch von Feyenoord Rotterdam. „Sie haben die meisten Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, noch vor uns“, sagt Sebastian Hoeneß nach dem Datenstudium und vor der Heimpartie in der Europa League an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) gegen den Tabellenführer der niederländischen Ehrendivision. Auch diese Tatsache sagt für den VfB-Chefcoach viel aus: „Feyenoord ist die Nummer eins im eigenen Land, sehr spielstark und tritt klassisch im 4-3-3-System auf.“