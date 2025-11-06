VfB Stuttgart in der Europa League: Mit dieser Startelf will Sebastian Hoeneß bestehen

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß blickt auf die Herausforderung gegen den niederländischen Tabellenführer. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart setzt in der Europa League auf seine Heimstärke. Das hat Sebastian Hoeneß vor dem Spiel an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) gegen Feyenoord Rotterdam klar gemacht. Zuletzt gab es im eigenen Stadion fünf Siege hintereinander. Ein Erfolg ist gegen den niederländischen Tabellenführer auch nötig, um die Ausgangslage für ein Weiterkommen zu verbessern. Personell hat der Trainer keine großen Probleme. Nur Ramon Hendriks war zuletzt leicht angeschlagen. Wir blicken in der Bildergalerie auf die mögliche Startelf des VfB.