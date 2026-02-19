VfB Stuttgart in der Europa League: Mit dieser Startelf will Hoeneß im Celtic Park bestehen

12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß treibt seine Mannschaft an. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Auf die Stuttgarter wartet in Glasgow ein Spiel in besonderer Atmosphäre. Das reizt Trainer wie Team und soll sich in der Aufstellung und auf dem Platz widerspiegeln.











Der Reiz ist groß. Der VfB Stuttgart strebt mit aller Macht in das Achtelfinale der Europa League und dafür will die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hoeneß an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) bei Celtic Glasgow das Fundament legen – mit einem guten Ergebnis im Zwischenrunden-Hinspiel beim schottischen Fußballmeister. „Es ist eines der schwierigsten Lose, die man aktuell bekommen kann, aber es sind auch die Spiele, die man haben will“, sagt Hoeneß.