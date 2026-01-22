VfB Stuttgart in der Europa League: Mit dieser Startelf geht Hoeneß die Herausforderung in Rom an

Das Ziel des Pokalsiegers im Stadio Olimpico ist klar. Allerdings muss der Trainer in Sachen Aufstellung puzzeln. Wir schauen auf die mögliche Startelf bei der AS Rom.
Der VfB Stuttgart bangt vor dem wichtigen Europa-League-Spiel gegen die AS Rom an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) um den Einsatz seines Taktgebers: Angelo Stiller hat noch immer Leistenprobleme. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er auflaufen kann, ist gering“, sagte der Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten im Stadio Olimpico.