Rom, Istanbul – und die Go Ahead Eagles Deventer: bei der Auslosung der Europa League war für den VfB Stuttgart irgendwie alles dabei. Inklusive eines guten alten Bekannten.
Jürgen Klinsmann drückte in Monaco auf den Knopf. Und schon kurz nach der ersten Berührung, die das Computerprogramm am Freitag bei der Auslosung der Europa-League-Gruppenhase in Gang setzte, stand da der Name des VfB Stuttgart. Denn die Weiß-Roten wurden schnell der AS Rom zugelost, es geht also in die Ewige Stadt. Und weil es die klassischen Loskugeln (und damit die menschlichen Losfeen) bei Uefa-Auslosungen nicht mehr gibt, sondern alles automatisch und mithilfe einer Software läuft, drückte der Stargast Klinsmann auf der Bühne fleißig weiter – und, was soll man sagen: der frühere VfB-Profi und Weltmeister von 1990 bescherte dem VfB neben der Roma mit seiner Hand am Losknopf in der Gesamtschau weitere attraktive Gegner.