Der frühere Stuttgarter Kapitän spricht im Interview über die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners, die Stimmung im Estadio do Dragao – und die Entwicklung des VfB.
Seine Zeit beim VfB Stuttgart liegt zwar inzwischen zwei Jahrzehnte zurück, der Kontakt von Fernando Meira (47) nach Bad Cannstatt ist aber nie abgerissen. Immer wieder schaut der Kapitän der Meister-Mannschaft von 2007 bei seinem früheren Club vorbei – zuletzt beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg Anfang März und wenige Tage später zum Frühjahrsempfang in der Liederhalle.