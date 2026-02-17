VfB Stuttgart in der Europa League: Es drohen gleich fünf Gelb-Sperren

Vier Stammspieler und der Cheftrainer müssen bei ihrer nächsten Verwarnung auf internationaler Bühne ein Spiel aussetzen.
Personell sieht es seit Wochen gut aus beim VfB Stuttgart. Der Fußball-Bundesligist bleibt von größeren Verletzungssorgen verschont, was Trainer Sebastian Hoeneß die Möglichkeit zur Rotation bietet. In Kürze aber könnten mehrere Stammkräfte ausfallen, wenn auch nur für eine Partie: Gleich vier Profis droht in der Europa League eine Gelb-Sperre – im Fall einer Verwarnung im Hinspiel bei Celtic Glasgow an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) wären sie eine Woche später im Rückspiel nicht einsatzberechtigt.