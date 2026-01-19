VfB Stuttgart in der Europa League: Die ewige Stadt – die wichtigsten Fan-Infos für die Reise nach Rom

Kommende Woche geht es für den VfB Stuttgart in der Europa League bei der AS Rom weiter. Was die Fans vor Ort wissen müssen.

Auch 2026 heißt es wieder: Stuttgart international. Der VfB Stuttgart ist am kommenden Donnerstag (21 Uhr/Liveticker) in der Europa League gefordert und bei der AS Rom zu Gast. Gegen den Tabellennachbarn geht es darum, sich in eine gute Ausgangslage für eine direkte Achtelfinalqualifikation zu bringen. Dafür wird der VfB auch die Unterstützung seiner Fans benötigen. Nach den Vorkommnissen in Deventer dürften viele VfB-Anhänger vorsichtig mit Auswärtsfahrten sein. Der VfB Stuttgart hat nun über die Abläufe vor Ort informiert.

Rund 4000 VfB-Fans werden die Reise nach Rom antreten. Da es keine Gästeparkplätze vor dem Olympiastadion in Rom gibt, wird von einer Anreise per Auto abgeraten. Selbiges gilt für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Reisebusse können Fans in der Innenstadt absetzen oder direkt das Stadion ansteuern. Dort befinden sich Busparkplätze in der Nähe des Gästebereichs.

Der VfB empfiehlt, sich am Spieltag um 16:45 Uhr am offiziellen Fan-Treffpunkt am Piazzale delle Canestre einzufinden. Von dort fahren Shuttlebusse direkt zum Stadion. Die Stuttgarter Anhänger werden direkt vor dem Gästeeingang abgesetzt, die Stadionöffnung ist um 18 Uhr. Der Auswärtsblock befindet sich in den Blöcken 50 bis 52 und ist nur über den Zugang an der Straße Ferraris IV erreichbar. Nach dem Spiel ist eine Blocksperre vorgesehen.

Wichtig: VfB-Fans mit Tickets außerhalb des Gästebereichs erhalten keinen Zutritt ins Stadion. Karten für den Gästebereich sind am Spieltag nicht mehr zu erwerben. Zudem sind Rucksäcke, Taschen, Feuerzeuge oder Powerbanks im Stadion verboten und es gibt vor Ort keine Aufbewahrungsmöglichkeiten.