VfB Stuttgart in der Europa League: Daher rührt der Ruf der Fans von Feyenoord Rotterdam

Am Donnerstag (21 Uhr) erwartet der VfB Stuttgart in der Europa League Feyenoord Rotterdam – und mit dem Club über 3000 teils gewaltbereite Fans. Die Hintergründe.
Dass Feyenoord Rotterdam an diesem Donnerstag (21 Uhr) nicht mit der Heilsarmee als Unterstützung nach Stuttgart reisen wird, dafür mit über 3000 heißblütigen, teils gewaltbereiten Fans, darauf hat sich auch die Stuttgarter Polizei eingerichtet. „Wer überzieht, sieht Rot“, richtet Einsatzleiter Carsten Höfler vor der Partie einen klaren Appell an alle, die auf Krawall aus sind.