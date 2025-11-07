VfB Stuttgart in der Europa League: Bilal El Khannouss – der neue Mann für die besonderen Momente

Der Mittelfeldspieler hat den Unterschied ausgemacht gegen Feyenoord Rotterdam. Und mit seiner Überzeugung wirkt er auf die Mannschaft ein, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Ein Mann wird immer wichtiger für den VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss. Der Mittelfeldspieler ist zwar erst 21 Jahre alt, aber er scheut sich nicht, Verantwortung im Spiel des Fußball-Bundesligisten zu übernehmen. Gerade, wenn es nicht läuft – wie lange Zeit gegen Feyenoord Rotterdam. Denn der Plan von Trainer Sebastian Hoeneß ging im ersten Abschnitt nicht auf. Es war eine wilde, oft zerfahrene Begegnung. Von der gewünschten Spielkontrolle waren die Stuttgarter ein gutes Stück entfernt.