Aller Voraussicht nach muss der VfB in den Play-offs der Europa League ran. Wir haben die wichtigsten Infos – auch zu den Möglichkeiten, doch noch direkt ins Achtelfinale einzuziehen.
Eins vorneweg: Es ist extrem unwahrscheinlich, dass der VfB Stuttgart nach seiner 0:2-Niederlage bei der AS Rom am Donnerstagabend noch den Sprung auf (mindestens) Platz acht und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale der Europa League schafft. Die wahrscheinlichere Variante ist vor dem letzten Spiel der Ligaphase am nächsten Donnerstag gegen Young Boys Bern, dass die Weiß-Roten am 19. und 26. Februar in die Play-offs müssen (Hin-und Rückspiel).