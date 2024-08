Der Kartenverkauf für die vier Stuttgarter Heimspiele in der Königsklasse hat begonnen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Die Dauerkarte bietet beim VfB Stuttgart in dieser Saison einen besonderen Reiz – sie berechtigt dazu, den Stammplatz auch für die vier Heimspiele in der Hauptrunde der Champions League zu buchen. Inzwischen kann dieser bis einschließlich 20. August gebucht werden – im Paket mit allen Partien.

Wer über eine Stehplatz-Dauerkarte verfügt, zahlt für die vier Tickets in der Königsklasse 76 Euro – und damit 19 Euro pro Spiel. Dadurch liegt der Preis nicht wesentlich über jenem in der Bundesliga, wo mit einer Dauerkarte pro Partie gut 14 Euro fällig werden.

Bewerbungsphase für Mitglieder – und maximal ein Ticket

Schon etwas anders sieht es bei den Sitzplätzen aus. Die niedrigste Kategorie in der Kurve kostet 55 Euro pro Karte, die teuerste 125 Euro. Im Rahmen der Bundesliga-Dauerkarte werden für diese beiden Plätze nur 23 Euro respektive 52 Euro fällig.

Der Mitglieder-Verkauf startet an diesem Donnerstag (9 Uhr) und läuft bis 21. August – der Zeitpunkt spielt für das folgende Losverfahren keine Rolle. Hier wird kein Paket angeboten, man muss, beziehungsweise kann sich auf alle vier Spiele einzeln bewerben. Einen Preis-Unterschied zum Verkauf im Paket für Dauerkarteninhaber gibt es nicht, die Bestellmenge ist auf ein Ticket pro Mitglied begrenzt. Seine vier Gegner in der Hauptrunde wird der VfB ab dem 29. August kennen, wenn die Auslosung in Monaco stattfindet.