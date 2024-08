VfB Stuttgart in der Champions League: Play-offs stehen fest – wer in die Lostöpfe 3 und 4 kommen kann

1 36 Mannschaften nehmen in der kommenden Saison an der Hauptrunde der Champions League teil. Foto: imago/Nicolo Campo

Die Entscheidung über die letzten sieben freien Plätze in der Königsklasse steht an – und damit auch über mögliche VfB-Gegner. Von Teams aus Dänemark über Kroatien bis Aserbaidschan ist alles dabei.











So langsam nimmt das Starterfeld Konturen an: Sieben Plätze von insgesamt 36 sind noch zu vergeben für die Hauptrunde der Champions League in der kommenden Saison – und nach wochenlangen Qualifikationsspielen stehen nun die Teilnehmer der finalen Play-offs fest, die in Hin- und Rückspiel (20./21. und 27./28. August) ausgetragen werden. Wer sich in folgenden Paarungen durchsetzt, ist in der Königsklasse dabei und damit auch ein potenzieller Gegner des VfB Stuttgart.