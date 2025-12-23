VfB Stuttgart in der Bundesliga: Zusätzlicher Startplatz für die Königsklasse in Reichweite

Die Chancen sind deutlich größer als in der Vorsaison, dass die Bundesliga einen Startplatz für die Champions League erhält. Ein Blick auf das Ranking und die Aussichten.

Die Ausgangslage ist vielversprechend, die Zielsetzung ambitioniert. „Wir wollen voll angreifen“, kündigt Sebastian Hoeneß mit Blick auf das neue Jahr an – wobei der Trainer des VfB Stuttgart das ausdrücklich auf alle drei Wettbewerbe bezieht. Im DFB-Pokal und der Europa League soll es so weit wie möglich gehen, in der Bundesliga will man womöglich noch etwas klettern. Hier könnte schon ein Tabellenplatz große Auswirkungen haben. Als Sechster haben die Stuttgarter einen Punkt Rückstand auf den fünften Rang, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Vielleicht aber auch für mehr. Denn die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass die Bundesliga in dieser Saison einen zusätzlichen fünften Startplatz für die Königsklasse erhält.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Weltweiter Zuschauerschnitt: VfB unter Top 20 VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Der Hintergrund: Seit der Einführung des neuen Modus 2024 vergibt der europäische Fußballverband Uefa jedes Jahr zwei Startplätze in der Champions League an die beiden Ligen, deren Vereine in der laufenden Saison international am besten abschneiden. Das Ganze gilt immer nur für eine Spielzeit und wird jedes Jahr neu berechnet. Wie? Ein Sieg ab der Ligaphase – egal ob in der Champions, Europa oder Conference League – bringt zwei Ranking-Punkte, ein Remis ein Punkt. Am Ende wird die Gesamtpunktzahl durch die Anzahl der teilnehmenden Teams einer Liga geteilt und so der entscheidende Länder-Koeffizient ermittelt.

Die Bundesliga liegt derzeit auf Platz 3 im Länder-Ranking

Hier überrascht der derzeitige Zwischenstand des Rankings auf den ersten Blick: Polen (13,5) führt vor England (12,8), Deutschland (11,8), Zypern (11,3), Italien (11,2) und Spanien (11,0). Aber: Polen und Zypern, die momentan vom guten Abschneiden von Rakow Czestochowa und AEK Larnaka in der Conference League profitieren, werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zurückfallen. Stichwort Bonuspunkte. Die fließen nach Ende der Ligaphase im Januar in die Rangliste ein und orientieren sich absteigend an der Abschlussplatzierung. In der Königsklasse gibt es 12,0 Bonuspunkte für den Ersten, 11,75 für den Zweiten – und so weiter. In der Europa League erspielt der Erste lediglich sechs Bonuspunkte für sein Land, in der Conference League sind es vier.

Durch ein 4:1 gegen Maccabi Tel Aviv haben Maximilian Mittelstädt und der VfB das Weiterkommen in der Europa League de facto perfekt gemacht. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Ein weiteres relevantes Detail an dieser Stelle: Während die ausgeschiedenen Teams ab Platz 25 in der Europa und Conference League keine Bonuspunkte mehr erhalten, gibt es in der Champions League für ausnahmslos jede Mannschaft bis zum 36. und letzten Platz sichere sechs Punkte. Ein klarer Vorteil für die großen Ligen, die mit mindestens vier Teams in der Königsklasse vertreten sind.

Wichtiger Jahresauftakt gegen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt

Vieles spricht deshalb dafür, dass ebendiese europäischen Topligen die beiden Startplätze unter sich ausmachen. Das war auch in den beiden vergangenen Spielzeiten nicht anders, als Italien und Deutschland (2024) sowie England und Spanien (2025) den Zusatzplatz erspielten. Dieses Jahr ist die Bundesliga in einer deutlich besseren Ausgangslage als in der Vorsaison, da viele deutsche Mannschaften in die K.o.-Phase einziehen werden und damit weiter punkten können.

In der Champions League haben der FC Bayern, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gute Chancen auf das Weiterkommen, einzig Eintracht Frankfurt droht das Aus. In der Europa League ist der SC Freiburg bereits sicher in den Play-offs, der VfB de facto auch. In der Conference League hat der FSV Mainz 05 den direkten Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht. Es ist also ein realistisches Szenario, dass sechs der sieben international vertretenen deutschen Teams in der K.o.-Runde weiterhin dabei sein werden – wo dann natürlich vieles vom weiteren Abschneiden abhängt.

Sollte die Bundesliga den fünften Startplatz erspielen, wäre sie in der kommenden Saison mit acht statt sieben Mannschaften international vertreten. Verschiebungen inbegriffen: Der Tabellenfünfte würde an der Champions League teilnehmen, der Sechste sowie der DFB-Pokalsieger an der Europa League, der Siebte an der Conference League.

Dass der zusätzliche Startplatz in der Königsklasse neue Spielräume und Argumente auf dem Transfermarkt eröffnet, zeigt auch ein aus VfB-Sicht schmerzhafter Blick zurück: Die Stuttgarter verloren in den vergangenen beiden Sommer-Transferperioden jeweils wichtige Spieler an Clubs, die in der Liga Fünfter geworden waren und nur durch den zusätzlichen Startplatz an der Königsklasse teilnahmen. 2024 an Borussia Dortmund (Serhou Guirassy, Waldemar Anton), 2025 an Newcastle United (Nick Woltemade).

Und 2026? Hat der VfB alle Chancen in puncto internationales Geschäft. Klar ist: Dem Start kommt mit Partien gegen die direkte Konkurrenz eine hohe Bedeutung zu – am 10. Januar geht es zum Dritten Bayer Leverkusen, am 13. Januar vor heimischem Publikum gegen den Siebten Eintracht Frankfurt. Ohne Frage ein richtungsweisender Auftakt. In ein Jahr, in dem der VfB voll angreifen will.