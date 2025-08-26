VfB Stuttgart in Braunschweig: Deniz Undav kehrt an seine frühere Wirkungsstätte zurück

1 2017/18: Deniz Undav im Trikot von Eintracht Braunschweig Foto: imago/Hübner

Der Stuttgarter Stürmer stand einst eine Saison lang bei der Eintracht unter Vertrag, wo er erst verletzt ausfiel und dann neun Tore erzielte.











Die Karriere von Deniz Undav verlief bekanntlich alles andere als geradlinig, sie hielt Umwege und Zwischenstationen auf dem Weg nach oben bereit. Eine davon führte ihn im Jahr 2017 zum Zweitligisten Eintracht Braunschweig, der gerade erst in einem knappen Aufstiegsrennen hinter dem VfB Stuttgart und Hannover 96 Dritter geworden war und in der Relegation den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatte.