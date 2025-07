VfB Stuttgart: Im Streit mit Winamax geht es um 2,75 Millionen Euro

1 Beim VfB ins Abseits geraten: der ehemalige Hauptsponsor Winamax. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Neues vom Rechtsstreit des VfB mit seinem ehemaligen Hauptsponsor, dem französischen Wettanbieter Winamax. Das Unternehmen mit Sitz in Paris hatte bereits in diesem Frühjahr – also deutlich vor Ende der Zusammenarbeit mit dem Fußball-Bundesligisten zum Saisonschluss am 30. Juni – alle Zahlungen aus dem gemeinsamen Werbe- und Sponsoren-Vertrag eingestellt. Daraufhin hatte der VfB am 12. Juni die ausstehenden Honorare bei der Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart eingeklagt.