Das Pokalfinale gegen den FC Bayern spielt für den VfB und seinen Trainer vor dem letzten Bundesliga-Spieltag noch überhaupt keine Rolle.
Ein so heißes Saisonfinale gibt es wahrlich nicht jedes Jahr: Zuerst geht es für den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) am letzten Bundesliga-Spieltag bei Eintracht Frankfurt um die Qualifikation für die Champions League, eine Woche später steigt dann das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern im Berliner Olympiastadion. Zwei wichtige Spiele, zwei echte Highlights – von denen aber derzeit nur eines im Fokus ist.