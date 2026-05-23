VfB Stuttgart im Pokalfinale: Sind die Bayern schlagbar? Zwei Ansatzpunkte für den VfB

Der VfB geht als klarer Außenseiter ins Endspiel um den DFB-Pokal, rechnet sich aber Chancen aus. Wo die Stuttgarter dem FCB wehtun können.

Die Kulisse ist eine vertraute. Das riesige Olympiastadion, die knisternde Atmosphäre, die Choreografien auf den Rängen – all das hat der VfB Stuttgart vor einem Jahr im Finale um den DFB-Pokal erlebt, all das wartet nun erneut. Allerdings, beim Blick auf die Ausgangslage, mit einem fundamentalen Unterschied: Aus dem großen Favoriten ist der klare Außenseiter geworden. Während die Stuttgarter 2025 gegen den Drittliga-Meister Arminia Bielefeld (4:2) großen Siegdruck hatten, ist die Erwartungshaltung nun an diesem Samstag (20 Uhr/ARD) gegen den nationalen Branchenkrösus FC Bayern um Welten niedriger. „Wir wissen“, sagt der Stuttgarter Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, „dass wir einen absoluten Top-Tag brauchen.“

Unsere Empfehlung für Sie Dietmar Allgaier und Rainer Lorz So fiebern die Präsidenten von VfB und Kickers dem Finaltag entgegen Am Samstag stehen der VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers jeweils in einem Pokalfinale. Wir haben die beiden Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz an einen Tisch gebracht. Ein kurzer Blick auf die Zahlen sagt schon eine Menge. In dieser Spielzeit hat der FCB 27 Punkte mehr geholt als der VfB, der als Vierter nun wirklich auf eine starke Saison zurückblickt. 122 Münchner Saisontore bedeuten einen neuen Bundesliga-Rekord, die anderen Wettbewerbe miteingeschlossen sind es schwindelerregende 181 Pflichtspiel-Treffer. Hinzu kommt: Nach dem unglücklichem Aus im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint Germain und sechs titellosen Jahren im DFB-Pokal werden sich Gier und Schärfe der Bayern am Maximum bewegen. Kurzum: Auf den VfB wartet eine immense Herausforderung.

Da es in einem Finale aber natürlich kein anderes Ziel als den Titelgewinn geben kann, drängt sich die Frage aus Stuttgarter Sicht auf, wie am Samstagabend die Überraschung gelingen kann. Genau genommen ist die Aufgabe ja eine zweigeteilte: Wie kann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß die Stärken des FCB so gut wie möglich eindämmen? Und wo gibt es Ansatzpunkte, um selbst Akzente zu setzen?

Harry Kane trifft auch aus großen Distanzen mit hoher Präzision

Stichwort Bayern-Stärken. Hier liefern die direkten Duelle der zurückliegenden Saison ganz gute Ansatzpunkte, was es in Berlin tunlichst zu vermeiden gilt. Mit einem Abwehrverhalten wie im Hinspiel (0:5) wird es schwierig, als der VfB einen langsamen Rückzug nach Ballverlusten an den Tag legte und große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen hatte. Harry Kane sagte Danke, traf dreifach, unter anderem aus 25 Metern mit chirurgischer Präzision. Dass zugleich der alleinige Fokus auf den Münchner Starstürmer nicht reichen wird, zeigte besagte Partie auch: Auf den Flügeln bereiteten Michael Olise und Luis Diaz drei der fünf Tore vor, beim Münchner 4:2 im Rückspiel zog dann Jamal Musiala bei einem Assist von außen nach innen – stets hatte der VfB Mühe, rechtzeitig zu doppeln und die Dribbler kein Tempo aufnehmen zu lassen.

Die Stuttgarter werden an diesem Samstag also viel laufen und früh stören müssen, ein passiv-abwartender Auftritt ist keine erfolgversprechende Option. Der deutet sich aber auch nicht an. „Wir versuchen“, sagt Stürmer Deniz Undav, „unser Spiel durchzubringen und uns nicht anpassen.“ Was zu Teil zwei der Aufgabe führt, den eigenen Ansatzpunkten.

Chris Führich gelang im Bundesliga-Rückspiel im April (2:4) der 1:0-Führungstreffer für den VfB. Foto: Baumann/Julia Rahn

Wenn es denn überhaupt wunde Punkte bei den Bayern gibt – das Verteidigen von Standards zählt dazu. 42 Prozent der Bundesliga-Gegentore fielen in dieser Saison nach ruhenden Bällen, Trainer Vincent Kompany nahm Ende März kein Blatt vor den Mund: „Dass wir hier nicht perfekt sind, ist Fakt.“ Oft zappelte der Ball zwar nicht direkt im Netz, aber im zweiten oder dritten Versuch. Präsenz im Strafraum und Aufmerksamkeit auch nach der ersten Flanke könnten sich also auszahlen für den VfB, der aber in dieser Saison bei ruhenden Bällen selbst lange kaum Gefahr ausstrahlte. Das Kopfballtor von Chema gegen Eintracht Frankfurt (2:2) am letzten Spieltag beendete eine monatelange Flaute ohne eigenes Eckballtor.

Das vergangene Wochenende führte noch einen zweiten Bereich vor Augen, in dem die Tür für den VfB einen Spalt weit aufgehen könnte. Am letzten Spieltag schnappte sich der Kölner Said El Mala – zugegebenermaßen einer der schnellsten Spieler der Liga – in der eigenen Hälfte den Ball und enteilte der gesamten Münchner Hintermannschaft, die ja stets hoch verteidigt und aufrückt. Löst man sich aus dem Pressing, ergeben sich dahinter Räume.

Eine relevante Einschränkung an dieser Stelle: Sprints zählen nicht gerade zu den größten Stärken der Stuttgarter Stürmer Ermedin Demirovic und Deniz Undav, die eher mit Knipserqualitäten und Spielwitz für Gefahr sorgen. Aber: In Chris Führich, Jamie Leweling oder Tiago Tomas hat man durchaus Tempospieler, die der FCB-Defensive wehtun können – eine große Effizienz in den entscheidenden Momenten vorausgesetzt.

All das hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder geklappt, selten aber über die volle Distanz. „Wir wissen: Wir können sie stören, wir können sie nerven“, sagt Undav, „wir müssen jetzt mal versuchen, das über 90 Minuten zu schaffen und konstant dagegenzuhalten.“ Genau diesen Auftritt am Limit visiert der Club an. „Unsere Mannschaft“, sagt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, „ist in den letzten Jahren an Herausforderungen gewachsen. Wenn wir einen besonderen Tag haben, können wir die Bayern auch schlagen. Wir werden alles reinschmeißen.“ Die Bühne dafür ist die größtmögliche in Deutschland – die Herausforderung aber auch.