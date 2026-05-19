VfB Stuttgart im Pokalfinale: Karazor und Jablonski – Austausch über die falsche Gelb-Rote Karte

Der VfB-Kapitän berichtet von seinem Gespräch mit dem Schiedsrichter des Pokalfinals über dessen Fehlentscheidung aus dem Jahr 2024 – und sagt: „Es war alles halb so wild.“

Mit dem Schiedsrichter des anstehenden Pokal-Endspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern verbindet Atakan Karazor eine besondere Vorgeschichte. Im September 2024 hatte Sven Jablonski den VfB-Kapitän im Spiel beim VfL Wolfsburg (2:2) mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (63.) – fälschlicherweise, wie die Fernsehbilder zeigten: Karazor war nämlich gar nicht der Übeltäter gewesen, sondern von seinem Gegenspieler Maximilian Arnold gefoult worden.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News VfB gewährt Einblicke in Kabinenansprachen der letzten Wochen VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Zurückgeblieben ist aber nichts. Inzwischen können beide über die Szene schmunzeln – wie kürzlich beim gemeinsamen Aufeinandertreffen, als es am Rande des Pokal-Handovers in Berlin zu einem kurzen Austausch kam. „Als wir uns gesehen haben, war es ziemlich amüsant“, berichtete Karazor im Podcast „Kicker Meets DAZN“. Man habe sich auf Anhieb gut verstanden und auch kurz über die Situation von damals geredet. „Er hat mir gesagt, dass er sich noch sehr gut an die Aktion erinnert und dass es für ihn zu hundert Prozent danach aussah, als ob ich Arnold treffe.“ Diesen Eindruck habe man live auf dem Feld auch haben können, so Karazor.

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Verstehen sich gut: Atakan Karazor (links) und Sven Jablonski in der vergangenen Woche beim Pokal-Handover in Berlin Foto: IMAGO/BREUEL-BILD

Heute könnte sich eine solche Situation übrigens nicht mehr wiederholen: Inzwischen darf der Videoassistent nämlich anders als damals bei Gelb-Roten Karten eingreifen, wenn es sich um eine klare Fehlentscheidung handelt. Karazor befürwortet die erweiterten VAR-Befugnisse in diesem Fall: „Dass sich das jetzt geändert hat, ist doch top. Es wird bestimmt viele Aktionen retten.“

Atakan Karazor: „Ich bin ihm auch gar nicht mehr böse“

Für den VfB und seinen Kapitän nahm der Nachmittag damals in Niedersachsen übrigens noch ein versöhnliches Ende durch den 2:2-Ausgleichstreffer in Unterzahl in der Nachspielzeit. „Im Endeffekt ist es doch schön, dass man über so eine Situation dann lachen kann“, so Karazor: „Ich bin ihm heute auch gar nicht böse – sondern eher zufrieden, dass es dann am Ende relativ gut noch ausgegangen ist. Deshalb war es alles halb so wild. Ich habe jetzt einen neuen guten Schiedsrichter-Freund gefunden. Es ist eine schöne gemeinsame Geschichte.“