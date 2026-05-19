VfB Stuttgart im Pokalfinale: Karazor und Jablonski – Austausch über die falsche Gelb-Rote Karte

Der VfB-Kapitän berichtet von seinem Gespräch mit dem Schiedsrichter des Pokalfinals über dessen Fehlentscheidung aus dem Jahr 2024 – und sagt: „Es war alles halb so wild.“
Mit dem Schiedsrichter des anstehenden Pokal-Endspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern verbindet Atakan Karazor eine besondere Vorgeschichte. Im September 2024 hatte Sven Jablonski den VfB-Kapitän im Spiel beim VfL Wolfsburg (2:2) mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (63.) – fälschlicherweise, wie die Fernsehbilder zeigten: Karazor war nämlich gar nicht der Übeltäter gewesen, sondern von seinem Gegenspieler Maximilian Arnold gefoult worden.