In unmittelbarer Nähe zur MHP-Arena besteht am 23. Mai die Möglichkeit zum gemeinsamen Fußballschauen. Der Verkauf der Tickets startet demnächst.
Lange sah es danach aus, dass in diesem Jahr kein großes zentrales Public Viewing zum Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern am 23. Mai stattfinden würde. Jetzt aber hat sich doch noch eine Lösung aufgetan – wenn auch nicht ganz in der Größenordnung wie 2025, als 35.000 Fans das Endspiel gegen Arminia Bielefeld (4:2) auf dem Schlossplatz verfolgten.