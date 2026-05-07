In unmittelbarer Nähe zur MHP-Arena besteht am 23. Mai die Möglichkeit zum gemeinsamen Fußballschauen. Der Verkauf der Tickets startet demnächst.

Lange sah es danach aus, dass in diesem Jahr kein großes zentrales Public Viewing zum Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern am 23. Mai stattfinden würde. Jetzt aber hat sich doch noch eine Lösung aufgetan – wenn auch nicht ganz in der Größenordnung wie 2025, als 35.000 Fans das Endspiel gegen Arminia Bielefeld (4:2) auf dem Schlossplatz verfolgten.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart gegen Leverkusen Deniz Undav und Patrik Schick – zwei Top-Stürmer im Fokus Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen liefern sich ein direktes Duell um die Champions League. Dabei stehen auch zwei Torjäger mit ganz unterschiedlichen Profilen im Fokus. Dieses Jahr findet das gemeinsame Fußballschauen in unmittelbarer Nähe der MHP-Arena in Bad Cannstatt statt – genauer: auf der anderen Straßenseite am Hügel beim Mercedes-Benz-Museum, wo insgesamt 15.000 Fans Platz finden sollen.

Die Tickets kosten zehn Euro, der Verkauf startet in Kürze

Durchgeführt wird das Ganze als Gemeinschaftsprojekt. Neben dem VfB sind dessen Investoren Mercedes und Porsche, der Hauptsponsor LBBW und der Gastronom Michael Wilhelmer dabei – sowie der Radiosender Die Neue 107.7, der auch das Rahmenprogramm gestalten und moderieren wird.

Auf dem Hügel vor dem Mercedes-Benz-Museum steigt dieses Jahr das Public Viewing zum Finale des DFB-Pokals. Foto: IMAGO/Sven Simon

Die Karten kosten zehn Euro, wobei hier bereits ein Verzehrgutschein in Höhe von fünf Euro enthalten ist. Der Verkauf wird nicht über den Online-Shop des VfB erfolgen, sondern über eine externe Plattform. Weitere Informationen folgen zeitnah.

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle erwartet „ein ganz besonderes Public-Viewing-Erlebnis“ und betont: „Wir freuen uns sehr, dass dieses große Event für unsere Fans durch das starke Zusammenspiel aller Beteiligten ermöglicht wird.“

Damit kommt es doch noch zu einem Public Viewing, wenn auch in einem etwas kleineren Rahmen als im Vorjahr. Der Schlossplatz war dieses Mal aufgrund des SWR-Sommerfestivals als Option ausgefallen, der Cannstatter Wasen wegen der Abbauarbeiten des Frühlingsfestes und die MHP-Arena aufgrund des großen organisatorischen Aufwands.