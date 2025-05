VfB Stuttgart im Pokalfinale: Die besten Fan-Bilder aus Stuttgart

8 Die Fans sind in Feierlaune. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der VfB Stuttgart trifft im Finale um den DFB-Pokal auf Arminia Bielefeld. In der Stuttgarter Innenstadt sind Zehntausende Fans unterwegs. Hier gibt es die Bilder.











Eine Stadt im Fußballfieber: Am Samstagabend trifft der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld. Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr. Bereits ab dem Nachmittag versammeln sich viele VfB-Fans in der Stuttgarter Innenstadt und bereiten sich mental auf den Saison-Höhepunkt vor. Gelingt dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß der vierte DFB-Pokalsieg in der Vereinsgeschichte?