VfB Stuttgart im Pokalfinale: Der VfB spielt in weiß im Olympiastadion

Der VfB spielt in weiß im Olympiastadion

1 Tiago Tomas und der VfB treten im Finale in den klassischen weißen Trikots an. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Nach dem Finalisten-Meeting ist klar, in welchen Farben der VfB und der FC Bayern im Endspiel um den DFB-Pokal auflaufen – und wo sie sich umziehen.











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An diesem Freitag kamen der VfB Stuttgart und der FC Bayern in Berlin mit den Behörden zusammen, um Organisatorisches rund um das anstehende Finale im DFB-Pokal am 23. Mai zu klären. Nun steht fest: Der VfB wird – wie im Vorjahr im Endspiel gegen Arminia Bielefeld (4:2) – in weißen Trikots auflaufen, der FC Bayern in seinen klassischen roten Jerseys. Zudem erhalten die Stuttgarter die Gastkabine.