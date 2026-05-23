VfB Stuttgart im Pokalfinale: 30 neue Drehkreuze installiert – so läuft der Einlass

Für die Fans des VfB geht es über das Südtor ins Olympiastadion zum Finale um den DFB-Pokal. Dort hat sich beim Einlass einiges geändert im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vorjahr war es am Südtor des Olympiastadions zu langen Wartezeiten gekommen, jetzt ist die Infrastruktur rund um den Einlass eine andere: Wenn sich die Fans des VfB Stuttgart an diesem Samstag auf den Weg ins Innere der Arena machen zum Pokalfinale gegen den FC Bayern, stehen ihnen dafür 30 neu installierte Drehkreuze mit ebenfalls neuen Ticket-Scannern zur Verfügung.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart im DFB-Pokal Liveblog: Der Finaltag hat begonnen – Fanfest geöffnet Der VfB Stuttgart steht im Finale des DFB-Pokals und trifft im Berliner Olympiastadion auf den FC Bayern München. Wir begleiten die Partie mit einem Liveblog. Diese befinden sich links neben den bisherigen Drehkreuzen und damit bereits ein Stück weiter in Richtung der VfB-Fankurve rund um das Marathontor. Um die Besucherströme zu entzerren, wird durch Volunteers und Lautsprecher-Durchsagen auf die Wegeführung hingewiesen.

Das Olympiastadion öffnet vier Stunden vor Anpfiff

Mit ins Stadion dürfen Taschen bis zu einer Größe von DIN A4 sowie als Verpflegung kleine Snacks und Tetrapaks bis zu 0,5 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem Selfiesticks, Alkohol, Dosen und Glasflaschen – und wie üblich Pyrotechnik.

Das Stadion öffnet bereits um 16 Uhr vier Stunden vor Spielbeginn. Ganz wichtig für alle VfB-Fans: Während im vergangenen Jahr die U-Bahn mit der Haltestelle Olympia-Stadion zum Stuttgarter Fanbereich in der Ostkurve führte, ist es dieses Mal die S-Bahn mit der Haltestelle Olympiastadion. Von dort sind es dann über den Coubertinplatz einige hundert Meter bis zum Einlass.