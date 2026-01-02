Träumen ist erlaubt zum Jahresauftakt – und der Traum des VfB mit Blick in den Mai geht so: Erst Finale in der Europa League, dann Pokalfinale. Diese Konstellation hätte aber Tücken.
Der Start ins neue Jahr ist immer auch mit Ausblicken verbunden: Was steht an – und was sind die Höhepunkte? Aus Sicht des VfB Stuttgart gibt es mit Blick auf das erste Halbjahr anno 2026 zwei Sehnsuchtsorte. Sie heißen Istanbul und Berlin – in der türkischen Metropole steigt das Finale der Europa League, in der deutschen Hauptstadt wie gewohnt das DFB-Pokalfinale.