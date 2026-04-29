VfB Stuttgart im Europapokal: Drei BaWü-Clubs in der Königsklasse – so kann es klappen

Der Kampf um den vierten Champions-League-Platz spitzt sich zu. Drei Clubs aus Baden-Württemberg mischen vorne mit und wollen in der nächsten Saison zu den europäischen Topteams zählen.
Die Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende zu. Der Kampf um die Meisterschaft ist zwar schon längst entschieden, der FC Bayern München holte vor zwei Wochen im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zum 35. Mal den Titel. Dafür ist der Kampf um die begehrten Champions-League-Plätze in dieser Saison umso spannender. Drei Clubs aus Baden-Württemberg – der VfB, der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim – haben noch die Chance, nächste Saison in der Königsklasse zu spielen. Schaffen es alle drei in den begehrten Wettbewerb? Das wäre ein Novum.