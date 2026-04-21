VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Zwei Endspiele in Folge – schreibt der VfB am Donnerstag Geschichte?

Zweimal in Folge im Halbfinale des DFB-Pokals – das gab es schon einmal. Gewinnt der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg, würde er dennoch Geschichte schreiben.
Der Reiz des ersten Mals – ist meistens groß. Aber: Warum soll das zweite Mal weniger schön werden? Beim VfB Stuttgart jedenfalls ist der Hunger auf die Teilnahme am Endspiel des DFB-Pokals mit dem Erlebnis von 2025 noch lange nicht gestillt. Vielmehr ist die Lust auf eine Wiederholung noch gestiegen, seit jeder weiß, was es bedeutet, im Olympiastadion von Berlin um einen Titel zu spielen.