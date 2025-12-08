VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Vorsicht, VfB! Weshalb Holstein Kiel kein Freilos ist

Holstein Kiel im Pokal-Viertelfinale – das klingt nicht nach einem dicken Brocken. Doch der VfB Stuttgart sollte gewarnt sein.
Der VfB Stuttgart trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Holstein Kiel, den aktuellen Tabellen-13. der zweiten Liga. Klar, der Titelverteidiger ist der große Favorit in der Runde der letzten Acht, die am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar 2026 ausgespielt wird. Allerdings: die Weiß-Roten sollten gewarnt sein - das zeigt allein schon der Blick auf die laufende Pokal-Saison.