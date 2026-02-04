VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Traum von Titelverteidigung lebt – VfB gewinnt in Kiel und steht im Halbfinale

Die Mission Titelverteidigung geht weiter: Der VfB Stuttgart gewinnt am Mittwochabend bei eisigen Temperaturen auswärts beim Zweitligisten Holstein Kiel und steht nun im Halbfinale.
Der VfB Stuttgart hat sich im eiskalten Norden nicht wie einst der FC Bayern düpieren lassen und seine nächste Aufgabe im DFB-Pokal gemeistert. Der Titelverteidiger gewann am Ende cool mit 3:0 (0:0) beim Zweitligisten Holstein Kiel und zog zum dritten Mal innerhalb von vier Spielzeiten unter der Regie von Trainer Sebastian Hoeneß in das Halbfinale ein.