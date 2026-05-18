VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Public Viewing fürs Finale – VfB erhöht die Kapazität
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Im vergangenen Jahr feierten die Fans auf dem Schlossplatz ihren VfB Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

15.000 Fans des VfB Stuttgart sollten die Möglichkeit haben, vor dem Mercedes-Benz-Museum gemeinsam das Endspiel um den DFB-Pokal zu verfolgen. Nun werden es mehr.

Er galt als die kleine Lösung in Sachen Public Viewing: der Hügel vor dem Mercedes-Benz-Museum. Der Schlossplatz ist blockiert, wenn am Samstag der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern um den Gewinn des DFB-Pokals spielt. Und die MHP-Arena war auch keine Alternative. Aber: 15.000 Fans sollten gegenüber des Vereinsgeländes das Finale gemeinsam verfolgen können. Nun wächst die Veranstaltung aber.

 

Nach Angaben des VfB waren die Ticktes schnell vergriffen. Weshalb man nun eine Erhöhung der Kapazität auf 18.000 Zuschauerinnen und Zuschauern beschlossen hat und umsetzen möchte. „Bis zu 18.000 Fans beim Public Viewing – das unterstreicht, wie enorm groß die Vorfreude unserer Fans auf das DFB-Pokalfinale ist“, sagt Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende der VfB AG.

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Der Anpfiff im Berliner Olympiastadion ertönt um 20 Uhr, bereits um 16 Uhr beginnt das Bühnenprogramm am Museum. Ein kleines Kontingent an Restkarten ist noch erhältlich.

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