VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Mit kurzer Trainingshose – Bochums Rösler hofft auf Coup

Trotz klarer Rollenverteilung glaubt der VfL Bochum im Pokal gegen den VfB Stuttgart an eine Überraschung. Die ist aus Sicht von Coach Uwe Rösler nur mit Unterstützung der Fans möglich.
Trainer Uwe Rösler vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum will im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart in kurzer Trainingshose für eine hitzige Pokal-Atmosphäre sorgen. „Da kannst du aber drauf wetten“, antwortete Rösler vor dem Heimspiel am Mittwoch (18 Uhr/Liveticker) auf die Frage, ob er wieder seine fast schon kultige Trainingshose anziehen werde.