VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Mit kurzer Trainingshose – Bochums Rösler hofft auf Coup

Trotz klarer Rollenverteilung glaubt der VfL Bochum im Pokal gegen den VfB Stuttgart an eine Überraschung. Die ist aus Sicht von Coach Uwe Rösler nur mit Unterstützung der Fans möglich.

Trainer Uwe Rösler vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum will im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart in kurzer Trainingshose für eine hitzige Pokal-Atmosphäre sorgen. „Da kannst du aber drauf wetten“, antwortete Rösler vor dem Heimspiel am Mittwoch (18 Uhr/Liveticker) auf die Frage, ob er wieder seine fast schon kultige Trainingshose anziehen werde.

Unsere Empfehlung für Sie Trainer des VfB Stuttgart „Muss Kompromisse geben“ – Hoeneß äußert sich zu Fanprotesten Der Stuttgarter Chefcoach nimmt Stellung zur Sicherheitsdebatte im Vorfeld der Innenministerkonferenz und betont: „Ich kann beide Positionen nachvollziehen.“ Der VfL geht als klarer Außenseiter in das Duell mit dem Titelverteidiger des DFB-Pokals und Bundesligisten. Dennoch hofft Rösler auf die Sensation. „Es sind halt klasse Spieler. Und wir sind aber auch eine gute Mannschaft“, sagte der 57-Jährige.

Lesen Sie auch

Stuttgart „eine der besten Mannschaften im deutschen Fußball“

Rösler baut dabei auch auf die Unterstützung auf den Rängen. „Wir müssen alle sehen, dass wir das nur zusammen schaffen können. Wir können nur zusammen den Pokalverteidiger - eine der besten Mannschaften im deutschen Fußball - ausschalten.“

Unter Rösler schafften die Bochumer in der Liga eine Trendwende. Er führte den VfL aus dem Tabellenkeller auf den zwölften Platz. „Du kannst nur die Resultate ändern, wenn alle an einem Strang ziehen“, erklärte der Coach. Genau das sei von Anfang an in Bochum der Fall gewesen.

Rösler: „Nur verteidigen wird nicht reichen“

Im K.o.-Duell mit den Schwaben hofft Rösler darauf, dass sich seine Mannschaft keineswegs versteckt. „Das Wichtigste ist, dass wir den Mut haben, dann auch unter Druck den Ball zu spielen und die Leute auch zu attackieren. Nur verteidigen wird nicht reichen“, sagte er.