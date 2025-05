16 Das Siegerteam mit dem Pokal. In unserer Bildergalerie schauen wir auf die Stuttgarter Pokalhelden von 1997. Foto: Baumann

1997 holte letztmals eine Mannschaft des VfB Stuttgart den DFB-Pokal. Wir schauen auf die damaligen Pokalhelden – und darauf, was danach aus ihnen wurde.











Am 24. Mai will der VfB Stuttgart mal wieder Geschichte schreiben – und den DFB-Pokal gewinnen. Der bislang letzte Triumph des Clubs in diesem Wettbewerb liegt schließlich schon eine Zeit lang zurück. Am 14. Juni 1997 reckten Brustring-Spieler letztmals den Pokal in den Berliner Himmel.