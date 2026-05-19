VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Im Video: U19-Trainer Tobias Rathgeb im Gespräch vor dem Finale
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Im Video: U19-Trainer Tobias Rathgeb im Gespräch vor dem Finale. Foto: imago/Montage StZN

Wenige Tage vor dem Finale im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg haben wir exklusiv mit VfB-U19-Trainer Tobias Rathgeb gesprochen. Hier gibt es das Video-Interview in voller Länge.

An diesem Freitag (17 Uhr) spielt die U19 des VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals gegen den VfL Wolfsburg um einen der begehrtesten Titel im Nachwuchsfußball. Wir haben wenige Tage vor dem großen Endspiel im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion mit Tobias Rathgeb, dem Trainer der VfB-U19, gesprochen. Auf unserem Youtube-Kanal gibt es das Gespräch in voller Länge. Viel Spaß beim Anschauen!

 

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