VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Für 85 Euro – VfB bietet Finaltrikots an
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Das Trikot, mit dem der VfB im Pokalfinale in Berlin gegen den FC Bayern antreten wird. Foto: VfB

Im vergangenen Jahr war das Trikot des VfB Stuttgart für das Finale im DFB-Pokal ein großes Thema. Nun ist das Shirt für das Duell gegen den FC Bayern erhältlich.

Die Geschichte mit dem Trikot für das Finale im DFB-Pokal war in der vergangenen Saison eine besondere. Erst bot der VfB Stuttgart das Shirt zum Kauf an, dann wechselte aber zum Spieltag in Berlin der Werbepartner auf dem Brustring. Anstelle von „Winamax“ prankte das Logo der „LBBW“ auf den Finaltrikots. Ein solcher Wechsel ist in diesem Jahr nicht zu erwarten.

 

Wer nun ein Finaltrikot kauft, geht also wohl auf Nummer sicher. Mittlerweile bietet der VfB in seinem Onlineshop die Shirts an, die das team im Duell mit dem FC Bayern am 23. Mai (20 Uhr) tragen wird. Auch optisch halten sich die Überraschungen in Grenzen.

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Es handelt sich dabei um das Trikot, das der VfB auch in der laufenden Bundesligasaison getragen hat. Neu ist das Pokal-Endspiel-Badge zentral über dem Brustring. Da ist das Pokallogo in Gold abgebildet – mit der Zahl „83“. Sie steht für das 83. Finale. Auf dem rechten Ärmel ist das generelle Symbol für den DFB-Pokal zu sehen. beim VfB mit einer „4“ versehen. Sie steht für die bisherigen Pokalsiege des VfB 1954, 1958, 1997 und 2025. Ohne eine Personalisierung kostet das Trikot 85 Euro (inklusive der Badges/Mitglieder 80,75).

 