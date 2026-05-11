VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Für 85 Euro – VfB bietet Finaltrikots an

1 Das Trikot, mit dem der VfB im Pokalfinale in Berlin gegen den FC Bayern antreten wird. Foto: VfB

Im vergangenen Jahr war das Trikot des VfB Stuttgart für das Finale im DFB-Pokal ein großes Thema. Nun ist das Shirt für das Duell gegen den FC Bayern erhältlich.











Link kopiert



Die Geschichte mit dem Trikot für das Finale im DFB-Pokal war in der vergangenen Saison eine besondere. Erst bot der VfB Stuttgart das Shirt zum Kauf an, dann wechselte aber zum Spieltag in Berlin der Werbepartner auf dem Brustring. Anstelle von „Winamax“ prankte das Logo der „LBBW“ auf den Finaltrikots. Ein solcher Wechsel ist in diesem Jahr nicht zu erwarten.