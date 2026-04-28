VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Entscheidung gefallen – kein zentrales Public Viewing zum Pokalfinale

Ein gemeinsames Mitfiebern mit dem VfB in der Größenordnung von 2025 wird es in diesem Jahr zum Endspiel gegen den FC Bayern nicht geben. Die Hintergründe.
35.000 Fans strömten im vergangenen Jahr auf den Schlossplatz, um das Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld im Kollektiv zu verfolgen. Nun steht der Bundesligist erneut im Endspiel des DFB-Pokals, in dem es am 23. Mai im Berliner Olympiastadion gegen den FC Bayern geht. Aber: Ein zentrales Public Viewing in der Größenordnung des Vorjahres wird es nicht wieder geben.