VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Ein Pokalfinale mit Vorgeschichte

12 Lieblingsgegner von der Alm: Simon Terodde traf in sieben Spielen gegen die Arminia 13 mal. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Am 24. Mai blickt ganz Fußball-Deutschland auf das DFB-Pokal-Finale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Es ist das 45. Duell beider Mannschaften. Ein Blick ins Archiv der Fußballromantik.











Die Geschichte zwischen Stuttgart und Bielefeld wird nicht zum ersten Mal geschrieben. Mit 20 Siegen und zwölf Remis aus 44 Spielen steht der VfB in der Gesamtbilanz deutlich besser da. Auch zum aktuellen Zeitpunkt ist die Erwartungshaltung an den Vizemeister der Vorsaison entsprechend hoch. Zwei Ligen und 322 Millionen Euro Marktwert trennen beide Mannschaften voneinander – ein Duell, in dem die Favoritenrolle zumindest auf dem Papier klar verteilt scheint. Aber ein Blick zurück in die Vergangenheit beweist: Das muss gar nichts bedeuten!