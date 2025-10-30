VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Der VfB lernt – und trotzt der Mainzer Härte

23 Harter Pokalkampf: der VfB-Stürmer Badredine Bouanani (links) lernt auf die unsanfte Art Nadiem Amiri kennen. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß zeigt beim Achtelfinaleinzug, dass sie mit Widerständen besser umzugehen weiß als noch vor kurzem, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.











Es läuft. Der VfB Stuttgart hat beim 1. FSV Mainz 05 eine insgesamt souveräne Leistung geboten und ist durch das 2:0 in das Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. So weit die nüchternen Fakten eines erfolgreichen Abends. Ebenso wichtig ist jedoch, wie die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß den Sieg herausgespielt und gesichert hat. Denn dabei wird klar: Der VfB hat an Stabilität gewonnen. Durch ein breit aufgestelltes Team, das leidenschaftlich verteidigt. Das ist die Basis des Stuttgarter Spiels und wird unterstützt durch einen Lerneffekt aus den vergangenen Monaten.