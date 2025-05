VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Das ist für die Fans in Berlin geboten

1 Rund um das Finale ist für VfB-Fans einiges geboten. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokal-Finale. Tausende VfB-Anhänger werden mit in die Hauptstadt reisen. Das erwartet sie.











Link kopiert



Seit feststeht, dass der VfB Stuttgart im Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld steht (24. Mai, 20 Uhr, Liveticker), gibt es unter den Anhängern der Weiß-Roten nur ein Thema: Wie kommen wir da hin, wo übernachten wir, und wie kommen wir an Karten? Klar ist, dass Tausende VfB-Fans den VfB nach Berlin begleiten werden. Gut 25 000 davon haben Tickets, alle anderen werden ohne in die Hauptstadt reisen und Berlin in Weiß und Rot tauchen. Wir haben uns einen Überblick über das Programm verschafft, das für die Fans in Berlin geboten wird.