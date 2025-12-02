VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Bochum erwartet „Laufeinheit gegen den VfB“

Der Zweitligist stellt sich auf wenig Ballbesitz am Mittwochabend ein – ist aber zugleich seit Wochen selbst gut in Form mit spezifischen eigenen Stärken.
Nicht jeder Trainerwechsel entfaltet sofort seine Wirkung, beim VfL Bochum aber ist die Rochade an der Seitenlinie voll aufgegangen. Seitdem Uwe Rösler im Oktober an der Castroper Straße übernommen hat, läuft es beim Zweitligisten: 13 von 18 möglichen Punkten holte die Mannschaft unter dem 57-Jährigen und zog dazu noch durch einen 1:0-Auswärtssieg beim Bundesligisten FC Augsburg ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein. In diesem geht es nun im heimischen Ruhrstadion am Mittwoch (18 Uhr/ARD) gegen den VfB Stuttgart, der es folglich mit einem selbstbewussten Kontrahenten zu tun bekommen wird.