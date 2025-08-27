VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Auslosung der zweiten Runde – VfB-Gegner steht am Sonntag fest

Im Gegensatz zur ersten Runde ist für den VfB in der zweiten Runde auch ein Heimspiel möglich, sofern die Stuttgarter bei einer Paarung als erste Mannschaft gezogen werden. Zwei Ausnahmen gibt es aber: Regionalligist FV Illertissen und Drittligist Energie Cottbus haben als unterklassige Vereine in jedem Fall Heimrecht. Die Partien finden unter der Woche am 28. und 29. Oktober statt, eine zeitgenaue Ansetzung sowie die Festlegung der Live-Spiele im Free-TV erfolgt nach der Auslosung.