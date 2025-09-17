VfB Stuttgart II: Julian Lüers hat am Waldhof das letzte Wort

Der VfB Stuttgart II hat seinen zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht und durch ein spätes Tor drei Punkte bei Waldhof Mannheim geholt. Dank einem Traumtor von Julian Lüers.
Der VfB Stuttgart II hat sich nach der 1:3-Pleite gegen Saarbrücken am Wochenende mit einer reiferen Leistung stabiler gezeigt und bei Waldhof Mannheim drei Punkte geholt. Für den VfB II debütierte Neuzugang Tim Köhler in der Startelf, im Tor ersetzte Dominik Draband den aufgrund muskulärer Probleme ausgefallenen Stammkeeper Florian Hellstern.