VfB Stuttgart II: Warum sich der Punkt nach mehr anfühlt

Der VfB II zeigt gegen den SV Verl in Unterzahl Moral und kann sich auf seinen starken Torhüter verlassen. Am Ende steht ein Punkt beim 1:1, der sich nach mehr anfühlt.
Wenn Partien einen solchen Blitzstart hinlegen, wie die des VfB Stuttgart II gegen den SC Verl, dann haben sie oft eine gewisse Tendenz zu verflachen. Auch an diesem Samstag in Großaspach. Daran konnte auch die Stuttgarter Unterstützung aus dem Profikader nichts ändern – Dan-Axel Zagadou, Justin Diehl und Noah Darwich starteten für den VfB II. Nach der Verler Führung durch Alessio Besio (3.Min.) konterte der VfB mit einem Tor vom Elfmeterpunkt, Mohamed Sankoh blieb kühl (5.Min.) Lauri Penna war zuvor gefoult worden. Zwar fielen danach keine Tore mehr, doch das Spiel hatte immerhin Szenen parat, die große Unterhaltung und reichlich Diskussionsstoff boten.