VfB Stuttgart II: VfB-Nachwuchs verschläft die Anfangsphase
1
Der VfB-Trainer Nico Willig kann die ersten Spielminuten seiner Mannschaft kaum fassen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Nico Willig verliert beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:2. Dabei kommt das U-21-Team des Bundesligisten zu spät in Fahrt.

Der VfB Stuttgart II kommt in der Tabelle der dritten Fußballliga nicht mehr vorwärts. Beim SV Wehen Wiesbaden setzte es für die Mannschaft von Nico Willig eine 1:2-Niederlage. Vor allem, weil die Anfangsphase verschlafen wurde. „Wir wollten auf den Punkt da sein, waren aber nicht um 14 Uhr, sondern erst um 14:20 Uhr im Spiel. Wir haben leichtfertig die Bälle weggespielt und den Gegner zu zwei Toren eingeladen“, sagte der Trainer. Tarik Gözüsirin (5.) und Moritz Flotho (16.) nutzten die ersten Möglichkeiten für die Gastgeber. Abed Nankishi gelang nach Vorarbeit von Noah Darvich und Samuele Di Benedetto nur noch der Anschlusstreffer (66.).

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05: Der VfB zeigt Schwächen – aber auch eine neue Qualität

VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 Der VfB zeigt Schwächen – aber auch eine neue Qualität

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ist noch nicht konstant genug. Dennoch gibt es eine positive Erkenntnis, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

„Nach der Pause war die Energie da, die wir von Anfang an auf den Platz bringen wollten“, sagte Willig weiter und lobte die Einwechselspieler. Gleich nach dem Seitenwechsel kamen Mansour Ouro-Tagba und Nicolas Sessa für Lauri Penna und Mirza Catovic in die Partie. Auch der Torschütze Nankishi wurde eingewechselt. Zum Ausgleich reichten die Bemühungen jedoch nicht mehr. Als nächstes tritt das U-21-Team des Bundesligisten am Sonntag (13.30 Uhr) in Großaspach gegen die punktgleiche TSG Hoffenheim II an. Da geht es auch darum, sich von den hinteren Rängen weiter fern zu halten.

 