VfB Stuttgart II: VfB-Nachwuchs verschläft die Anfangsphase

1 Der VfB-Trainer Nico Willig kann die ersten Spielminuten seiner Mannschaft kaum fassen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Nico Willig verliert beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:2. Dabei kommt das U-21-Team des Bundesligisten zu spät in Fahrt.











Der VfB Stuttgart II kommt in der Tabelle der dritten Fußballliga nicht mehr vorwärts. Beim SV Wehen Wiesbaden setzte es für die Mannschaft von Nico Willig eine 1:2-Niederlage. Vor allem, weil die Anfangsphase verschlafen wurde. „Wir wollten auf den Punkt da sein, waren aber nicht um 14 Uhr, sondern erst um 14:20 Uhr im Spiel. Wir haben leichtfertig die Bälle weggespielt und den Gegner zu zwei Toren eingeladen“, sagte der Trainer. Tarik Gözüsirin (5.) und Moritz Flotho (16.) nutzten die ersten Möglichkeiten für die Gastgeber. Abed Nankishi gelang nach Vorarbeit von Noah Darvich und Samuele Di Benedetto nur noch der Anschlusstreffer (66.).