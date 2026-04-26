VfB Stuttgart II: VfB II – Freude über Klassenverbleib, Ärger über Niederlage

Der Klassenverbleib ist sicher, aber zum Sieg beim TSV Havelse hat es nicht gereicht für den VfB Stuttgart II.
Grund zu Feier gab es beim VfB Stuttgart II ja schon vor der Partie am Sonntagabend beim TSV Halvese. Schon am Samstag stand durch die anderen Ergebnisse fest, das die Mannschaft des Trainers Nico Willig den Klassenverbleib in der Dritten Liga sicher hat. Und dann gab der Club auch noch die Vertragsverlängerung des Stammkeepers Florian Hellstern bekannt. Doch am Sonntag riss dann die Serie der guten Nachrichten.