VfB Stuttgart II: VfB II – Freude über Klassenverbleib, Ärger über Niederlage

Der Klassenverbleib ist sicher, aber zum Sieg beim TSV Havelse hat es nicht gereicht für den VfB Stuttgart II.

Grund zu Feier gab es beim VfB Stuttgart II ja schon vor der Partie am Sonntagabend beim TSV Halvese. Schon am Samstag stand durch die anderen Ergebnisse fest, das die Mannschaft des Trainers Nico Willig den Klassenverbleib in der Dritten Liga sicher hat. Und dann gab der Club auch noch die Vertragsverlängerung des Stammkeepers Florian Hellstern bekannt. Doch am Sonntag riss dann die Serie der guten Nachrichten.

Im Auswärtsspiel beim TSV Halvese egalisierte der VfB zwar die Führung der Gastgeber durch Noah Darvich in der 65. Minute. Und wenig später gelang Mansour Ouro-Tagbar sogar die Stuttgarter Führung. Dann entglitt dem weiß-roten Nachwuchs der Sieg allerdings doch noch.

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Die Gastgeber, für die der Abstieg am Sonntag schon hätte feststehen können, trafen in der 74. Minute zum Ausgleich und schafften in der dritten Minute der Nachspielzeit gar den Lucky Punch. An dem die VfB-Defensive aber auch ihren Anteil hatte.

Der TSV rückt damit auf Rang 17 vor und hat weiter theoretische Chancen, in der Liga zu bleiben. Der VfB II, der am Sonntag ohne Yanik Spalt, Max Herwerth (beide Abi-Vorbereitung), Justin Diehl (krank) und Florian Hellstern (bei der U19) antrat, steht bei noch drei ausstehenden Spielen auf Rang 14.

VfB II: von der Felsen – Olivier, Nothnagel (46. Groiß), Köhler, Meyer – Lüers, Catovic, Darvich (67. di Benedetto), Sessa (88. Freßle), Nankishi (81. Jatta) – Arevalo (67. Ouro-Tagba).