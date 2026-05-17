VfB Stuttgart II: Spektakel zum Saisonabschluss – nun steht beim VfB II der nächste Umbruch an

Der VfB Stuttgart II unterliegt am letzten Spieltag der Dritten Liga dem Meister 3:4. Der Coach zieht ein positives Saisonfazit. Nun wird sich das Gesicht des Teams verändern.
Dass es zum Abschluss der Saison ein torreiches Spiel werden könnte, hatte Nico Willig schon vor dem Saisonfinale des VfB Stuttgart II gegen den VfL Osnabrück geahnt. Unter anderem, weil den Gastgebern durch Verletzungen Sperren die Innenverteidiger ausgegangen waren. Hinterher sah sich der Stuttgarter Trainer bestätigt: „Es war wild. Und auf jeden Fall spannend.“ Am Ende unterlag seine Mannschaft dem schon vorab als Meister der Dritten Liga feststehenden Aufsteiger mit 3:4.