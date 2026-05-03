VfB Stuttgart II: Sessa, Spanisch-Connection, Schlagzeile – Willig-Elf mit Kantersieg gegen RWE

Der VfB Stuttgart II schießt Rot-Weiß Essen geradezu aus dem Stadion. Für Trainer Nico Willig ist das Spiel der „emotionale Klassenerhalt“.
Der VfB Stuttgart II feiert im Saisonfinale beim 6:1 (2:0) gegen Rot-Weiß Essen einen überzeugenden Kantersieg. Jeremy Arevalo (3), Nicolas Sessa (2) und Mohamed Sankoh erzielen die Tore. Trainer Nico Willig freute sich im Nachgang über den „emotionalen Klassenerhalt“, nachdem der eigentlich schon seit der Vorwoche klar ist – die Schwaben aber selbst nichts dazu taten (2:3-Niederlage gegen Havelse), sondern quasi auf der Couch das nächste Jahr in der 3. Liga klar machten. Entscheidend dafür war am Ende nicht der eigene Erfolg, sondern die Ergebnisse auf den anderen Plätzen.