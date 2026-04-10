VfB Stuttgart II: Neues Saisonziel vor Tivoli-Highlight

Der VfB Stuttgart II steht vor einem absoluten Highlight-Spiel gegen eine der heißesten Mannschaften der Liga. Trainer Nico Willig bekräftigt derweil das Saisonziel.
Was macht man als Fußballtrainer, wenn man das eigentliche Saisonziel schon sechs Spieltage vor Schluss erreicht hat? Man setzt sich neue Ziele. So wie Nico Willig. Nach dem 1:1 seiner Mannschaft gegen den SSV Ulm müssten bei 13 Punkten Abstand auf die Abstiegsränge bei noch sechs zu absolvierenden Spieltagen in der dritten Liga schon verrückte Dinge passieren, damit das noch schiefgeht.