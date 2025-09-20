VfB Stuttgart II: Nächster Sieg für die Willig-Elf

Der VfB Stuttgart II hat die englische Woche in der 3. Liga mit zwei Siegen aus drei Spielen abgeschlossen. Gegen Viktoria Köln trafen Sessa und Majchrzak.
Drei Spiele in acht Tagen, zwei Siege und trotz personeller Rochaden eine Leistung, die sich sehen lassen konnte - mit einem 2:1(1:0) gegen Viktoria Köln schloss der VfB Stuttgart II seine englische Woche in der 3. Liga ab und stellte seinen Trainer somit zufrieden. Entscheidender Mann für den VfB II war Nicolas Sessa mit einem Tor und einem Assist.