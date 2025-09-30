VfB Stuttgart II: Leonidas Stergiou gibt Comeback bei Remis der U21

Mehrere aussichtsreiche Situationen, aber keine Tore: Die U 21 des VfB Stuttgart hat sich mit 0:0 vom SV Wehen Wiesbaden getrennt und steht damit in der dritten Liga mit zwölf Punkten im Tabellenmittelfeld. Gegen die Gäste aus Hessen zeigte die Mannschaft von Trainer Nico Willig eine deutliche Steigerung im Vergleich zur 0:5-Niederlage bei Energie Cottbus und erspielte sich mehrere Chancen – verpasste aber aufgrund der fehlenden Effizienz letztlich den Siegtreffer.

Mohamed Sankoh vergab eine gute Chance. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn Unter anderem scheiterte Mittelstürmer Mohamed Sankoh mit der letzten Aktion des Spiels freistehend an Gäste-Torhüter Florian Stritzel. „Bei ihm ist gerade ein Knoten drin“, sagte Willig über Sankoh, „wenn der aufgeht, wird er die Dinger wieder machen.“ Ingesamt war der Trainer mit dem Auftritt seines Teams einverstanden: „Wir haben das Spiel in der zweiten Hälfte an uns gerissen, was wir so in dieser Saison noch nicht hatten. Das Ergebnis ärgert uns, aber die Leistung war ein großer Fortschritt im Vergleich zum 0:5 in Cottbus. Daher bin ich mehr zufrieden als enttäuscht.“

Aus der Bundesliga-Mannschaft kamen Torhüter Stefan Drljaca, Mittelfeldspieler Nikolas Nartey sowie die beiden Verteidiger Ameen Al-Dakhil und Leonidas Stergiou zum Einsatz. Für Stergiou, der zur Halbzeit für Al-Dakhil eingewechselt wurde, war es das erste Pflichtspiel seit April und seiner langen Zwangspause wegen einer Syndesmose-Verletzung. Weiter geht es für den VfB II am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim.